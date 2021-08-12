St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, St. Johnstone’u bu akşam yenmesi durumunda play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Ancak temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone’a elenirse, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek.
ST. JONSTONE - GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak maç, şifresiz canlı izlenemeyecek...
ST. JONSTONE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone'a karşı karşıya gelecek.
Perth şehrindeki McDiarmid Park'ta oynanacak Galatasaray-St. Johnstone mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in düdük çalacağı mücadele, D Smart Spor'dan yayınlanacak.
GALATASARAY ELENİRSE NE OLUR?
İstanbul'da oynanan turun ilk mücadele 1-1 eşitlikle bitmişti. Galatasaray, rövanşı kazanması durumunda üst tura yükselecek.
Müsabakanın eşitlikle tamamlanması hâlinde ise uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması durumunda ise turu penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, St. Johnstone’a yenilirse de UEFA Avrupa Ligi’nde veda edecek.
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