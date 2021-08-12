St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, St. Johnstone’u bu akşam yenmesi durumunda play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Ancak temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone’a elenirse, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek.

GALATASARAY ELENİRSE NE OLUR?

Müsabakanın eşitlikle tamamlanması hâlinde ise uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması durumunda ise turu penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, St. Johnstone’a yenilirse de UEFA Avrupa Ligi’nde veda edecek.