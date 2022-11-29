Stadyuma 'cephanelik' sokmuşlar! Göztepe - Altay maçında ambulans şoförlerinin misafir tribünü tuvaletine bıraktığı yanıcı maddeler basına gösterildi...

Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin, maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ambulans şoförleri A.G. ve H.K.'nin stada giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.