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Stadyuma 'cephanelik' sokmuşlar! Göztepe - Altay maçında ambulans şoförlerinin misafir tribünü tuvaletine bıraktığı yanıcı maddeler basına gösterildi...

29.11.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde tribüne atılınca sarı - kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın ağır yaralanmasına neden olan ve ambulans şoförleri tarafından tuvalete sokulduğu belirlenen işaret fişeği ile meşale, sis bombası ve torpiller, parmak izi incelemesinden sonra emniyette basına gösterildi.

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim Özenç saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Her 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle maç, tatil edildi ve soruşturma başlatıldı.

STADYUMA 'CEPHANELİK' SOKMUŞLAR

AMBULANS ŞOFÖRLERİ SAKLAMIŞTI

AMBULANS ŞOFÖRLERİ SAKLAMIŞTI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin, statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi.

TUVALETTEN ÇANTASIZ ÇIKTILAR

TUVALETTEN ÇANTASIZ ÇIKTILAR

Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri, 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim'e saldıran Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

STADA GİRİŞ ANINDAN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

STADA GİRİŞ ANINDAN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi.

4 şüphelinin, fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı. Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın, içindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi.

Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin, maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ambulans şoförleri A.G. ve H.K.'nin stada giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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