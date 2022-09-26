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Stefan Kuntz'tan Faroe Adaları maçı sonrası ilginç sözler! ''Türkiye'nin gerçeği bu''

26.09.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Alınan mağlubiyetten sonra daha fazla motive olduğunu söyleyen Kuntz, ayrılık açıklamalarına ise pes etmeyerek yoluna devam edeceği şeklinde yanıt verdi.

Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Alınan mağlubiyetin ardından flaş itiraflarda bulunan Kuntz, sosyal medyada Türk taraftarlardan tepki topladı.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİ BU"

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"Şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türkiye'nin şu an gerçeği bu. Evet durumumuz acıtıcı ama ilk dönemimize gelirsek hedefimize ulaştık."

Faroe Adaları'nda gol atan isim görenleri çıldırttı!Faroe Adaları'nda gol atan isim görenleri çıldırttı!

"YUMRUK YEMİŞTİK, ŞİMDİ NAKAVT OLDUK"

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"Eleştirileri haklı buluyorum. Bizim kadar güçlü değillerdi ama maçı kazanmayı daha çok istediler. Evet, yumruk yemiştik şimdi de nakavt olduk. Biz bu durumdan sonra ayağa kalkacağız ve pes etmeyeceğiz. Ben asla vazgeçmem. Yaşanan şu durum beni çok daha fazla motive etti. Daha fazla uğraşmak adına ekstra motive oldum."

FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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