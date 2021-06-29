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Steven Caulker kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer edilen Steven Caulker hangi takımlarda oynadı?

29.06.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den yeni bir transfer haberi geldi. Fenerbahçe Kulübü, Steven Caulker ile anlaştığını duyurdu. Haber sonrası "Steven Caulker kimdir", "Steven Caulker kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?" gibi sorular merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'ye transfer edilen Steven Caulker kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Caulker hangi takımlarda oynadı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Kulübü, Steven Caulker ile anlaştığını kamuoyuna duyurdu. Haber sonrası sarı lacivertli taraftarlar ve futbolsever "Steven Caulker kimdir", "Steven Caulker kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?" sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Fenerbahçe'ye transfer edilen Steven Caulker kimdir?

Steven Caulker kimdir?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile sözleşmesi biten stoper Steven Caulker ile anlaştığını açıklaması sonrası Steven Caulker kimdir sorusu merak edilmeye başlandı.
29 Aralık 1991 tarihinde dünyaya gelen Steven Roy Caulker, 29 yaşındadır. Feltham, Londra, İngiltere doğumlu futbolcu, gençliğinde yetenekli bir atlet olmasına rağmen, futbol kariyerine devam etmeyi seçmiştir. Oynadığı ilk futbol kulübü ise Hounslow Borough olmuştur.
Daha önce bir merkez orta saha oyuncusu olarak oynamasının ardından, bir teknik direktörün tavsiyesi üzerine stoper bölgesine geçiş yapmıştır. 15 yaşında bir Hounslow maçından sonra, Tottenham Hotspur, Chelsea, Reading ve Queens Park Rangers dahil yedi kulüple denemeler teklif almıştır.

Liverpool'a transfer olmuştu

Liverpool'a transfer olmuştu
Kariyerinde zamanla zirveye doğru ilerleyen futbolcunun Southampton ile olan kiralık sözleşmesi 12 Ocak 2016'da iptal edilmiş ve futbolcu sezon sonuna kadar Premier League'in köklü ekiplerinin Liverpool'a kiralanıp transfer olmuştur.
Caulker, Liverpool'daki ilk maçına 13 Ocak 2016 tarihinde Arsenal ile Anfield'da 3-3 berabere kaldıkları maçta 87. dakikada Adam Lallana'nın yerine yardımcı forvet olarak girmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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