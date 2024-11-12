Su Burcu Yazgı mini göğüs dekolteli siyah elbisesiyle herkesi büyüledi! O pozlarına beğeni yağdı...

Bizim Hikaye ve Kardeşlerim dizilerinde fırtınalar estiren ve şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde performansı ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor.
Bir Gece Masalı dizisindeki partneri Burak Deniz'le aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündemde olan güzel oyuncu bir ödül töreni için siyah mini göğüs dekolteli elbsesiyle kamera karşısına geçti.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabına yüklediğii pozlarla görenleri adeta güzelliğiyle büyüledi. Takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.