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  4. Su Burcu Yazgı mini göğüs dekolteli siyah elbisesiyle herkesi büyüledi! O pozlarına beğeni yağdı...

Su Burcu Yazgı mini göğüs dekolteli siyah elbisesiyle herkesi büyüledi! O pozlarına beğeni yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 10:34
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Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı, bir ödül töreninde kamera karşısına geçti. Davetlerde genellikle siyah rengi tercih eden güzel oyuncunun kıyafeti ve makyajı çok beğenildi. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle törende herkesi büyüledi.

Bizim Hikaye ve Kardeşlerim dizilerinde fırtınalar estiren ve şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde performansı ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor.

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MİNİ ELBİSESİYLE MEST ETTİ!

Bir Gece Masalı dizisindeki partneri Burak Deniz'le aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündemde olan güzel oyuncu bir ödül töreni için siyah mini göğüs dekolteli elbsesiyle kamera karşısına geçti. 

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabına yüklediğii pozlarla görenleri adeta güzelliğiyle büyüledi. Takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. 

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su burcu yazgı coşkun
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