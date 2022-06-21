Sultan 1. Murad şehadetinin 633. yılında Bursa'da anıldı

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit olan ilk ve tek padişahı Sultan 1. Murad, şehadetinin 633. yılında Bursa'daki kabri başında dualarla anıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Kosova Savaşı'nda şehit edilen Murad Hüdavendigar Han, iç organlarının gömülü olduğu Kosova'daki türbesinin ardından Bursa'daki kabri başında yad edildi. Bursa'da gerçekleştirilen törene, padişahın Kosova'daki türbesinin 22 yıllık türbedarı Saniye Türbedar da katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehit padişah için 16 yıldır anma töreni düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O günün şartlarında Balkanlar'a kadar gitmekteki hedef nedir; bunu sorgulamak, iyi araştırmak gerekir. Murad Hüdavendigar'ın Kosova Savaşı'ndan önceki akşam yaptığı duada gizli her şey. 'Bizler buraya Allah'ın rızası için geldik' diyor. Burada insanlara zulüm vardı, dil, din ve ırk ayrımı yapılarak zulüm yapılıyordu. Tıpkı bugünün dünyasında olduğu gibi Haçlı zihniyetinin büyük bir eziyeti vardı. Sultan Murad, oraya gittiğinde Arnavut, Boşnak ya da başka milletlere karşı ayırım yapmadı. Sadece zulme karşı mücadele etti. Zulmü yenerek, oralara barışı getirdi."

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un dua etmesi ve türbe ziyaretiyle süren programda Kur'an-ı Kerim okundu, mehteran ve kılıç kalkan gösterisi sunuldu.