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Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

16.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeki Mustafa Üçok idaresindeki 05 ABA 917 plakalı yumurta yüklü kamyon, aynı yönde ilerleyen Rıdvan İleri idaresindeki 65 ABH 890 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Üçok araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa Üçok'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer kamyonun sürücüsü Rıdvan İleri ile yanında bulunan İnan İleri hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultanbeyli

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