İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

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