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Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

28.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli tencere

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