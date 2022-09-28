İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı
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