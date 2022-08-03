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Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

03.08.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında iki gün önce yaralama olayı yaşandı.

Bugün de bir grup, 1421/1. Sokak'taki kahvehanede bulunan diğer gruba silahla ateş açtı. Kahvehanedekilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada taraflardan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, kahvehanede ve çevresinde inceleme yaptı.

Silahlı çatışmaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı

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