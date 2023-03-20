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Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı! Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı... İşte güncel şampiyonluk oranları

20.03.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürdü. 26'ncı haftayı zirvenin sahibi Galatasaray puansız tamamlarken, en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik haftada hata yapmadı. İşte güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçiler konumunda bulunan Fenerbahçe ile Beşiktaş ise aldıkları 3-1'lik galibiyetlerle kritik haftada hata yapmdı.

26'ncı haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

Eski Oran: 150.00

Yeni Oran: 200.00

ADANA DEMİRSPOR

ADANA DEMİRSPOR

Eski Oran: 150.00

Yeni Oran: 150.00

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

Eski Oran: 100.00

Yeni Oran: 100.00

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

Eski Oran: 25.00

Yeni Oran: 20.00

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

Eski Oran: 2.05

Yeni Oran: 1.80

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