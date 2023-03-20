Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı! Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı... İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçiler konumunda bulunan Fenerbahçe ile Beşiktaş ise aldıkları 3-1'lik galibiyetlerle kritik haftada hata yapmdı.
26'ncı haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Eski Oran: 150.00
Yeni Oran: 200.00
Eski Oran: 150.00
Yeni Oran: 150.00
Eski Oran: 100.00
Yeni Oran: 100.00
Eski Oran: 25.00
Yeni Oran: 20.00
Eski Oran: 2.05
Yeni Oran: 1.80