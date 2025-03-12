Süper Lig'deki şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray için 3 puan farka detayı...

Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar çekişeceği tahmin edilen yarışta 3 puan farkla ipi göğüsleyen ekibi paylaştılar.
Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunan Galatasaray, futbol yorumcuları tarafından avantajlı görülüyor.
Fenerbahçe cephesi ise Galatasaray'ın zorlu fikstüre gireceğini düşünüp hata yapacaklarını tahmin ediyor.
19-) Adana Demirspor 11 PUAN
18-) Hatayspor 25 PUAN
17-) Bodrumspor 36 PUAN
16-) Sivasspor 38 PUAN
5-) Eyüpspor 56 PUAN
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