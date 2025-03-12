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  4. Süper Lig'deki şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray için 3 puan farka detayı...

Süper Lig'deki şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray için 3 puan farka detayı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.03.2025 08:01
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Euro Club Index'in her dönem yaptığı liglerdeki şampiyonluk oranları güncellendi. Yaptıkları istatistiksel tahminlerle büyük oranda başarı sağlayan Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıklayarak tüm sıralamayı paylaştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya çekiştiği şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen ekip 3 puan farkla mutlu sona ulaştı.

Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar çekişeceği tahmin edilen yarışta 3 puan farkla ipi göğüsleyen ekibi paylaştılar.

7 PUAN FARKLA LİDERLER

Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunan Galatasaray, futbol yorumcuları tarafından avantajlı görülüyor.

FENERBAHÇE İDDİALI

Fenerbahçe cephesi ise Galatasaray'ın zorlu fikstüre gireceğini düşünüp hata yapacaklarını tahmin ediyor.

Canlı Skor

KÜME DÜŞENLER

KÜME DÜŞENLER

19-) Adana Demirspor 11 PUAN

18-) Hatayspor 25 PUAN

17-) Bodrumspor 36 PUAN

16-) Sivasspor 38 PUAN

İLK 5 SIRALAMA

İLK 5 SIRALAMA

5-) Eyüpspor 56 PUAN

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