Süper Lig ekibi Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı bisiklete çarptı, o kişi hayatını kaybetti! Başkan emniyete götürüldü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. (60) hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip ile Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim M. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile İbrahim M., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim M. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALİ ÇAMLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, cip sürücüsü Ali Çamlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

