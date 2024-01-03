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Süper Lig kulüplerinin istifasını istediği Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor! Yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu...

03.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de tartışma konusu olan ve istifası istenen Mehmet Büyükekşi için ortaya yeni bir iddia atıldı. Son olarak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatılmasını teklif eden ve yaşanan krizin baş mimarı olarak gösterilen Büyükekşi'nin istifa edeceği aktarıldı. Son dönemde yaşanan birçok olayın çıkış kaynağı olduğu ifade edilen Büyükekşi'nin bu kararı sosyal medyada yankı uyandırdı.

TFF'de Mehmet Büyükekşi dönemi sona eriyor. Süper Kupa skandalı sonrası iyiden iyiye topun ağzına gelen Büyükekşi, yakın çevresine görevi bırakacağını ifade etti.

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SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ

SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatmayı teklif eden Büyükekşi, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir hamle yapması büyük tepkiyle karşılanmıştı. Maçın oynanmasına saatler kala Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin verilmediği için iki takımın da sahaya çıkmadığı hatırlanırken, tüm fatura Mehmet Büyükekşi'ye kesilmişti.

HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Sezon başından beri hakemlerin üstünde büyük baskı oluştu. Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı atamalardan dolayı büyük tepki çeken Türk hakemleri, Ankaragücü maçında skandal bir olay yaşamıştı. FIFA Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramış ve dünya basınında bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan olaylardan biri de İstanbulspor'un sahadan çekilmesiydi. Trabzonspor maçında hakem kararlarından dert yanan İstanbulspor başkanı sahaya girerek takımını sahadan çekmiş ve sonrasında puan silme cezası almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN KONUSU UNUTULDU

SUUDİ ARABİSTAN KONUSU UNUTULDU

Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası TFF'nin doyurucu bir açıklama yapmaması ve sessizliğe bürünmesi Türk taraftarların sabrını iyiden iyiye taşırmıştı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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