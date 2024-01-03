Süper Lig kulüplerinin istifasını istediği Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor! Yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu...

SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatmayı teklif eden Büyükekşi, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir hamle yapması büyük tepkiyle karşılanmıştı. Maçın oynanmasına saatler kala Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin verilmediği için iki takımın da sahaya çıkmadığı hatırlanırken, tüm fatura Mehmet Büyükekşi'ye kesilmişti.