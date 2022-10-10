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Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

10.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

İlçede dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar sonrası 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Dağın zirvesini kaplayan kar örtüsünün bulutlar, Van Gölü'nün maviliği ve ağaçlarla bütünleşen eşsiz görüntüsü çevredeki yerleşim yerlerinden görüntülendi.

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

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Anahtar Kelimeler:
Süphan Dağı Bitlis kar

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