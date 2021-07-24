Suriyeli boks antrenörü, Kilis'te geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli uluslararası boks antrenörü Adnan Kaddur, Kilis'te yeni sporcular yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya ve dereceleri bulunan 50 yaşındaki Kaddur, Suriye'de uzun yıllar antrenörlük yaptıktan sonra savaş nedeniyle 8 yıl önce Halep'ten Kilis'e geldi.

Kendilerine zor günlerde yardımcı olan Türkiye'ye şükran borcunu ödeyebilmek için burada yeni sporcular yetiştirmek amacıyla kolları sıvayan Suriyeli Kaddur, şu an özel bir spor salonunda 30 sporcu çalıştırıyor.

Çalıştırdığı sporculardan biri Türkiye 3'üncüsü olan Kaddur, geleceğin boks şampiyonlarını yetiştiriyor.

Boks antrenörü Adnan Kaddur, AA muhabirine, 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek çok sevdiği boks sporunu burada devam ettirdiğini söyledi.

Suriye'de 14 yaşında dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'den etkilenerek boksa başladığını anlatan Kaddur, uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde ettiğini belirtti.

İlk gümüş madalyayı 1990 yılında Cezayir'de oynanan şampiyonada aldığını anımsatan Kaddur, 1992'de Arap Şampiyonası'nda bronz madalya, İran'da 1996'da altın madalya, 1996'da Asya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Lübnan'da 1997'de Arap şampiyonasında gümüş madalya, Mısır'da 1997-1998 Arap Şampiyonası'nda altın madalya ve o dönemdeki adıyla Çekoslovakya'da altın madalya aldığını bildirdi.

Kaddur, Arap dünyasında tanınan biri isim olduğuna değinerek,"Uluslararası müsabakalarda birçok madalya aldım. Bunlardan en önemlileri Çekoslovakya ve Asya şampiyonaları oldu. 2000 yılında maçlara çıkmayı bıraktım. Suriye'de şampiyonları eğitmek için okul gibi bir yer açtım. Oraya gelen yetenekli gençleri eğittim. 2005 yılından sonra Suriye'deki gençleri Trabzon'a getiriyordum. Türk sporcularla kamplarda yarışmalar yapıyorduk." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaştan sonra Kilis'e geldiği ilk zamanlarda boksla ilgili çalışmaların fazla olmadığına dikkati çeken Kaddur, şunları kaydetti:

"Özel bir spor salonunda hem Türk hem de Suriyeli sporculara eğitim veriyorum. Birçok yerden söz aldım ama Türk vatandaşlığım olmadığı için bekliyorum. Biz de Türk bayrağını kaldırarak Türkiye'de ve dünyada şampiyon olmak istiyoruz. Suriyeli sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lisans başvuruları yeni açılmış. Lisanslı Türk sporcum Abdurrezzak Derviş var. Şu anda Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor. Gençler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Yetkililerin bizlere destek olmalarını istiyoruz."

Sporcu Abdurrezak Derviş de 4 yıldan bu yana boks yaptığını belirterek, "Türkiye 3'üncülüğüm var. İnşallah bu sene de birinci olacağım. Şu an 19 yaşındayım. Büyüklerde dövüşeceğim, biraz zor gelecek ama benim hedefim birincilik. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. Türkiye şampiyonluğunu geçmem lazım." ifadelerini kullandı.