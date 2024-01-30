Survivor All Star konseyinde sinirler gerildi! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü! Sahra ise...

Bu sezon heyecanın hiç bitmediği Survivor All Star'da yine sinirler gerildi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da 3.eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ise Nagihan Karadere'nin yaptığı konuşma gündem oldu.



KONSEYDE GERGİN ANLAR

Nagihan Karadere, dokunulmazlık oyunu öncesinde takımı hakkında sert ifadeler kullandı. 'Takım ruhu hariç tuz ruhuna dönüştük' diyen Karadere adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Karadere; ''Hayatımız boyunca bireysel spor yaptık, yeri geldi bayrak takımında da takım olmayı bildik. Burada da elimizden geldiğince takım olmaya çalışıyorum ama doğru eksilme yerine güçlü, kemik kadroyu potaya koyup elimizdeki güçlü yarışmacıyı da potaya koyarak. Düelloya çıkararak zaten yaşça büyük bir takımız, onlarında sakatlanmasına vesile olan bir takımız. Onlarında iki eli, iki kolu var.

Sadece bir hafta daha fazla kalabilmek için, kanka muhabbetini daha ileriye götürebilmek için kendilerine aslında burada ceza veriyorlar. Çünkü burada kendileri aslında aç kalıyor.

Ben şimdi hak etmeyen birini burada tutmaya çalışırsam ne olur, ben kendime de zarar vermeye başlarım.