MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star konseyinde sinirler gerildi! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü! Sahra ise...

Survivor All Star konseyinde sinirler gerildi! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü! Sahra ise...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 08:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu adeta nefes kesti. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Nagihan Karadere'nin yaptığı konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

Bu sezon heyecanın hiç bitmediği Survivor All Star'da yine sinirler gerildi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da 3.eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ise Nagihan Karadere'nin yaptığı konuşma gündem oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

KONSEYDE GERGİN ANLAR

Nagihan Karadere, dokunulmazlık oyunu öncesinde takımı hakkında sert ifadeler kullandı. 'Takım ruhu hariç tuz ruhuna dönüştük' diyen Karadere adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
Karadere; ''Hayatımız boyunca bireysel spor yaptık, yeri geldi bayrak takımında da takım olmayı bildik. Burada da elimizden geldiğince takım olmaya çalışıyorum ama doğru eksilme yerine güçlü, kemik kadroyu potaya koyup elimizdeki güçlü yarışmacıyı da potaya koyarak. Düelloya çıkararak zaten yaşça büyük bir takımız, onlarında sakatlanmasına vesile olan bir takımız. Onlarında iki eli, iki kolu var.
Sadece bir hafta daha fazla kalabilmek için, kanka muhabbetini daha ileriye götürebilmek için kendilerine aslında burada ceza veriyorlar. Çünkü burada kendileri aslında aç kalıyor.
Ben şimdi hak etmeyen birini burada tutmaya çalışırsam ne olur, ben kendime de zarar vermeye başlarım.
Yani burası kankalık, yancılık, yoldaşlık yapılacak yer değil. Tabii ki herkes eşini, dostunu gidebildiği yere kadar korumaya çalışsın ama doğru eksilme diyoruz ama doğru eksilme sadece ağzımızdan çıkıyor, elimiz farklı şeyler yazıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yarış kızışıyor! Enginyurt 'tamam', Demirtaş 'yüzde 90'

İstanbul'da yarış kızışıyor! Enginyurt 'tamam', Demirtaş 'yüzde 90'

Kadıköy'de Komünist Başkan'a sürpriz rakip! "

Kadıköy'de Komünist Başkan'a sürpriz rakip! "

Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı!

Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı!

Erken emekliliğin önünü açacak reform!

Erken emekliliğin önünü açacak reform!

Kerem Aktürkoğlu'na olay tepki!

Kerem Aktürkoğlu'na olay tepki!

Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü! En etkili antibiyotik

Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü! En etkili antibiyotik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.