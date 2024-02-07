Survivor'da Acun Ilıcalı o kavganın ardından konseyi yarıda kesti! "Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size?" diyerek bağırdı

Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nagihan ile Aleyna arasındaki kavga damga vurdu. Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesinin ardından program görevlileri araya girdi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Nagihan'ın Aleyna'yı itmesinin ardından araya görevliler girdi.

Survivor ekibindeki kavgayı ayırdıktan sonra Aleyna'yı da uzaklaştırdı.

Yaşanan kavganın ardından yarışmacıların güldüğünü gören Acun Ilıcalı çılgına döndü.

Ilıcalı bu sözlerle yarışmacılara bağırdı: "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?"