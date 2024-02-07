Survivor'da Acun Ilıcalı o kavganın ardından konseyi yarıda kesti! "Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size?" diyerek bağırdı

Survivor All Star'ın son bölümünde konseyde Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığı anlar gündem oldu. Konsey sırasında yaşanan kavganın ardından çılgına dönen Acun Ilıcalı "Yazıklar olsun hepimize. Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size" diye yarışmacılara bağırdı. Daha sonra sandalyesini yere deviren Ilıcalı konseyi de yarıda kesti. O anlarda ise Ersin Korkut'un "Adamı ne hale getirdiniz ya" demesi de dikkat çekti.
Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nagihan ile Aleyna arasındaki kavga damga vurdu. Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesinin ardından program görevlileri araya girdi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Nagihan'ın Aleyna'yı itmesinin ardından araya görevliler girdi.
Survivor ekibindeki kavgayı ayırdıktan sonra Aleyna'yı da uzaklaştırdı.
Yaşanan kavganın ardından yarışmacıların güldüğünü gören Acun Ilıcalı çılgına döndü.
Ilıcalı bu sözlerle yarışmacılara bağırdı:
"Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?"
"Ne battı size?
Rahat durulamıyor mu bu programda? Kendinizden başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Normal duramıyor musunuz?"
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