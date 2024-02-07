MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Acun Ilıcalı o kavganın ardından konseyi yarıda kesti! "Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size?" diyerek bağırdı

Survivor'da Acun Ilıcalı o kavganın ardından konseyi yarıda kesti! "Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size?" diyerek bağırdı

07.02.2024 00:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın son bölümünde konseyde Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığı anlar gündem oldu. Konsey sırasında yaşanan kavganın ardından çılgına dönen Acun Ilıcalı "Yazıklar olsun hepimize. Ne istiyorsunuz kavga mı kaos mu? Ne battı size" diye yarışmacılara bağırdı. Daha sonra sandalyesini yere deviren Ilıcalı konseyi de yarıda kesti. O anlarda ise Ersin Korkut'un "Adamı ne hale getirdiniz ya" demesi de dikkat çekti.

Survivor'ın son bölümüne yarışmacılardan Nagihan ile Aleyna arasındaki kavga damga vurdu. Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesinin ardından program görevlileri araya girdi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Nagihan'ın Aleyna'yı itmesinin ardından araya görevliler girdi.
Survivor ekibindeki kavgayı ayırdıktan sonra Aleyna'yı da uzaklaştırdı.
Yaşanan kavganın ardından yarışmacıların güldüğünü gören Acun Ilıcalı çılgına döndü.
Ilıcalı bu sözlerle yarışmacılara bağırdı: "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?"
"Ne battı size? Rahat durulamıyor mu bu programda? Kendinizden başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Normal duramıyor musunuz?"
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan o sözlerinin ardından ilk kez konuştu! "İfademizin üzerinde tepiniyorlar"

Erdoğan o sözlerinin ardından ilk kez konuştu! "İfademizin üzerinde tepiniyorlar"

Maç sırasında yerde cep telefonu buldu ve...

Maç sırasında yerde cep telefonu buldu ve...

Canlı yayındaki itiraf şoke etti! 'Nişanlımın babası...'

Canlı yayındaki itiraf şoke etti! 'Nişanlımın babası...'

"30 günde nasıl 10 kilo verdim?" Sırrını paylaştı

"30 günde nasıl 10 kilo verdim?" Sırrını paylaştı

Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde değişiklik!

Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde değişiklik!

Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!

Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.