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Survivor'da Atakan-Yasin gerilimi! "El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin"

19.02.2024 22:05 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da Atakan ile Yasin arasındaki tartışma gergin anların yaşanmasına neden oldu. Survivor konseyinde Yasin'i uyaran Atakan'ın "El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin." sözleri dikkat çekti. Yasin "Racon kesiyor burada" diyerek tepki gösterirken Acun Ilıcalı'dan da Atakan'a uyarı geldi.

Survivor All Star'da gerginlikler ve kavgalar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden Atakan ile Yasin arasında yaşananlar konseye damga vurdu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Konseyde oyun sırasında Yasin'in üzerlerine gelmesine tepki gösteren Atakan, "Yasin'in kötü niyetli olmadığını şu anda anlayabiliyoruz ama. Orada bizim üzerimize elini kolunu sallaya sallaya bağırıp saçma sapan cümleler kurarak gelmesi beni rahatsız etti." dedi.
Yasin'i uyaran Atakan, "Orada bizi, ben onun Hilmi Cem'in üzerine geldiğini de anlamadım. Kötü sözler söyleniyor buna dikkat edilmesi lazım. Bunun geri dönüşü olmayabilir kavgalar yaşanmasın. " dedi.
Atakan'ın "Kavgaya gelir gibi geldi Yasin bize. El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin. 'Lan'lar, adam ol'la havada uçuştu." sözlerine Yasin'den de tepki geldi.
Yasin "Ne yapıyor abi. Racon kesiyor burada." şeklinde konuştu.
Atakan'ı uyaran Acun Ilıcalı ise "Tehditvari konuşmayalım." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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