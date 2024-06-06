Survivor'da Batuhan Nefise'yi yazdı sosyal medya yıkıldı! "Oyun satmasaydı bunlar olmazdı"

Finale yaklaşırken Survivor’da ortam daha da gergin olmaya başladı. Rakiplerini eleyen Yunus Emre ve Batuhan dokunulmazlık oyununun final etabında karşı karşıya geldi. Batuhan, Yunus Emre'yi 3-0 yenerek dokunulmazlık kolyesini kazandı. Batuhan ödülünü Ogeday, Seda ve Nefise ile paylaştı.

Dokunulmazlığı alan Batuhan Karacakaya 4. eleme adayı olarak Nefise'nin adını verdi. Survivor’da haftalık performansı düşük olan Seda ise 3. eleme adayı oldu.

Batuhan Karacakaya'nın Merve Aydın'ı eleme potasına sokmasının ardından dokunulmazlığı kazanan Ogeday, Avatar Atakan'ın adını verdi. Batuhan'ın hamleleri sosyal medyada gündem oldu.

Nefise'nin Merve ile yarışırken 'oyunu sattığı' iddiası sosyal medyada konuşulurken Batuhan'ın kararı ise izleyiciden destek gördü.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...



