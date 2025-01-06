Survivor Dilşah sosyal medyayı ikiye böldü! Merak edilen soru: Survivor Dilşah nereli?

Survivor 2025'in en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilşah, yarışmadaki performansı ve hareketleriyle sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Gönüllüler kadrosunda yer alan Dilşah, hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından farklı tepkiler aldı.

Özellikle Dilşah'ın "Hoplatmaya geldim" yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Kimi kullanıcılar Dilşah’ı antipatik bulurken, diğerleri ise onun güçlü kişiliğine hayran kaldı ve "Saygı duyacaksınız gücüne" gibi yorumlarla destek verdi. Dilşah’ın Survivor’daki stratejileri ve sergilediği performans, onun şimdiden büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesini sağladı.

SURVIVOR DİLŞAH KURT NERELİ?

Survivor Dilşah hakkında en çok merak edilen konulardan biri de nereli olduğu oldu.

Dilşah Kurt ünlü bir boksördür. Milli Boksörler arasında yer alan Dilşah Kurt, Fenerbahçe Spor Külübünde idi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Kurt, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası birincisidir.

Dilşah Kurt, 1992 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Çanakkaleli.

Survivor Dilşah hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle: