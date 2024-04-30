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  4. Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" mesajını gördü! İşte yanıtı

Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" mesajını gördü! İşte yanıtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 13:29
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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve evlilikleriyle bu aşkı taçlandıran İlayda Şeker bir takipçisinin "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna yanıt verdi.

Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı. Çift görkemli bir düğünle evlenmişti.

Her fırsatta aşklarını ilan eden çiftten İlayda Şeker zaman zaman estetikli görünümüyle de dikkat çekiyor.

İŞ

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya ''Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye'' notunu düşmüştü.

Survivor eski yarışmacısı son olarak bir takipçisinin "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna sessiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

İlayda Şeker Barbie paylaşarak "Sadece telefonumda bu fotoğrafım kalmış" diyerek soruyu ti'ye aldı.

Vitrin

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
İlayda Şeker evlilik ele
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