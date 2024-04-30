Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" mesajını gördü! İşte yanıtı

Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı. Çift görkemli bir düğünle evlenmişti.

Her fırsatta aşklarını ilan eden çiftten İlayda Şeker zaman zaman estetikli görünümüyle de dikkat çekiyor.

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya ''Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye'' notunu düşmüştü.

Survivor eski yarışmacısı son olarak bir takipçisinin "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna sessiz kalmadı.

İlayda Şeker Barbie paylaşarak "Sadece telefonumda bu fotoğrafım kalmış" diyerek soruyu ti'ye aldı.

