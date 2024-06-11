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  4. Survivor ilk finalisti belli oldu! Batuhan Karacakaya sosyal medyayı salladı: Kupasını verin gitsin

Survivor ilk finalisti belli oldu! Batuhan Karacakaya sosyal medyayı salladı: Kupasını verin gitsin

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 08:10
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Survivor All Star'da Batuhan Karacakaya ilk finalist oldu. Yarışmaya sonradan dahil olan Batuhan'ın başarısına sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Survivor All Star'da finale yaklaşırken heyecan artıyor. Survivor Avatar Atakan düelloda yaşadığı şaşkınlığı dile getirirken Seda da Atakan'a karşı kazandığı galibiyetin mucize gibi bir şey olduğunu ifade etti.

Nefise bir türlü kolyeyi alamadığından dert yandı. Batuhan asıl oyunların yeni başladığını söyledi. Ogeday basamak basamak ilerlediğini ifade etti. İlk finalist ise sosyal medyayı salladı.

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Survivor All Star'da yarışma sonunda Avatar Atakan'a karşı galip gelen Batuhan Karacakaya ilk finalist oldu.

Sosyal medyada Batuhan'ın yarışmadaki hırsı ve başarısına dair pek çok yorum yapıldı.

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Batuhan Karacakaya
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