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Survivor Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı sebep oldu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da Nagihan ve Sahra arasında çıkan özel hayat kavgası gündem oldu. Görüntüler yayınlanmazken sosyal medya bu büyük kavgayı merak etti. "Benim özel hayatımı neden buraya getiriyorlar?" diyen Nagihan ve Sahra arasındaki kavganın nedeni merak edilirken Hasan Can Kaya'daki cinsel hayat itirafı gündeme geldi.

Survivor’da Nagihan ve Sahra arasıda yaşanan ‘özel hayat’ kavgası merak ediliyor. Acun Ilıcalı, “Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük” dedi.


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KONUŞANLAR'DAKİ İTİRAFI MI GÜNDEME GELDİ

Seyirciler "Nagihan ve Sahra neden kavga etti?" sorusuna yanıt ararken sosyal medyada iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Bu iddialardan biri de Ata Benli'nin de paylaştığı Hasan Can Kaya programında yaşananlara dairdi.

İddiaya göre Hasan Can Kaya'da cinsel hayatına dair konuşan Nagihan’a Survivor’da Sahra’dan şok suçlama geldi. "Sen bilmem ne bilmem ne yapıp ekranlarda anlatan kadın Survivor’da kimseye örnek olamazsın" diyen Sahra’nın Nagihan tarafından tartaklandığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.


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NAGİHAN NE DEMİŞTİ?

NAGİHAN NE DEMİŞTİ?

Konuşanlar'a katılan Nagihan eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatmıştı. Nagihan Karadere, 'Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Bana istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum' demişti.

Survivor Nagihan konuşmasında "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor benimki. Ne olur bir seferlik test edelim" teklifini "Gel bi' çalışalım" diyerek kabul ettiğini itiraf etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere sahra
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