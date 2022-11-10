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  4. Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı

Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı

10.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta katıldığı geceye sütyensiz tarzıyla gelen ve herkesin dikkatini çeken Kate Moss Londra'da katıldığı çılgın bir parti sonrasında görüntülendi. Uzun transparan elbisesinin altına sütyen giymeyen model bu sefer frikik vermekten kurtulamadı.

WSJ için New York'da düzenlenen etkinlikte yeşil transparan elbisesiyle görüntülenen tüm zamanların en iyi modellerinden Kate Moss gecelerde fena yakalandı.

Moss bütün gece eğlenerek alkolü fazla kaçırınca kendini kontrol edemedi.

AÇILDIĞINI FARK ETMEDİ BİLE

Geçtiğimiz hafta da sütyensiz tarzıyla yıllara meydan okuyan Moss bu sefer siyah karnına kadar inen bir elbisenin altından göğüslerini sergiledi.

Sabaha kadar partide kalan Kate Moss gece sonunda frikik vermekten kurtulamadı.

Podyumların kraliçesi, Londra'nın önde gelen mekanlarından birini terk edip arabasına yürümek için bir arkadaşının kolunu tutarken talihsizliğinden habersiz görünüyordu.

Geceye sütyensiz geldi! Yıllara meydan okuyan modelin cesur tarzıGeceye sütyensiz geldi! Yıllara meydan okuyan modelin cesur tarzı
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Kate Moss

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