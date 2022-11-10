Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı

WSJ için New York'da düzenlenen etkinlikte yeşil transparan elbisesiyle görüntülenen tüm zamanların en iyi modellerinden Kate Moss gecelerde fena yakalandı.
Moss bütün gece eğlenerek alkolü fazla kaçırınca kendini kontrol edemedi.
Geçtiğimiz hafta da sütyensiz tarzıyla yıllara meydan okuyan Moss bu sefer siyah karnına kadar inen bir elbisenin altından göğüslerini sergiledi.
Sabaha kadar partide kalan Kate Moss gece sonunda frikik vermekten kurtulamadı.
Podyumların kraliçesi, Londra'nın önde gelen mekanlarından birini terk edip arabasına yürümek için bir arkadaşının kolunu tutarken talihsizliğinden habersiz görünüyordu.