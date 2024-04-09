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Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde Cristiano Ronaldo'nun olaylı gecesi! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı... Arabistan kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 08:05
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Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al Hilal, Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve üst üst galibiyet rekorunu 33'e taşıdı. Karşılaşmanın son bölümü oldukça sert bir atmosferde oynanırken, Cristiano Ronaldo rakibine attığı dirsek sonrası kırmızı kart görürken, karşılaşmanın hakemine de yumruk gösterdi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finali mücadelesinde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr karşı karşıya geldi.

Mohamed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanırken goller; 61. dakikada Salem Al Dawsari ve 72. dakikada Malcom'dan geldi. Al Nassr'ın tek golünü ise 90+9'da Sadio Mane kaydetti.

RAKİBİNE DİRSEK ATTI!

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  1. dakikada skor 2-0 Al Hilal lehine seyrederken oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Albulayhi'ye dirsek atan Portekizli yıldız, doğrudan kırmızı kart gördü.

RONALDO KIRMIZI GÖRDÜ, HAKEME YUMRUK KALDIRDI

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Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 86. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan kariyerindeki ilk kırmızı kartı görürken, Ronaldo'nun kırmızı kart kararının ardından maçın hakemine yumruk kaldırdığı görüldü.

'ONU ALKIŞLAYIN'

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Islıklar eşliğinde sahayı enine geçen Ronaldo, taraftara el kol hareketleriyle faul yaptığı Albulayhi'yi ve hakemi alkışlamalarını işaret etti.

SERİ 33 MAÇA YÜKSELDİ

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve dünya futbol tarihine geçen rekorunu geliştirmiş oldu.

Kupada finale yükselen Al Hilal, finalde Al Ittihad ile eşleşirken, Al Nassr finale yükselme şansını kaybetti.

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