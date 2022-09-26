YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

26.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL (AA)- Tacikistan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndan alınarak defnedilmek üzere Düzce'ye gönderildi.

Türk Kızılay'da 2004-2013 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Taşlı'nın cenazesi, Tacikistan'dan Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi, İstanbul Havalimanı'nda Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Taşlı'nın ailesi karşıladı.

Basın Mensuplarına açıklama yapan Başkan Kınık, Taşlı'nın vefatının Kızılay camiasını üzdüğünü söyledi.

Taşlı'nın kurum için büyük katkılar yaptığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Ömer Taşlı arkadaşımız Tacikistan'da bir insani yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kızılay bünyesinde çalıştığı süre boyunca gerek kurumun geliştirilmesi ve reorganizasyonu boyunca önemli katkıları oldu. Ömer Taşlı çok tez canlı bir arkadaşımızdı. Çok hızlı sonuç almak isterdi. Sürekli bir projeden diğerine koşmayı arzu ederdi. Kızılay'dan ayrıldıktan sonra da Hilal İslam Komitesi adı altındaki uluslararası bir yapının bölge koordinatörlüğünü yürütüyordu. Kaybı bizi derinden üzmüştür. Bütün Kızılaycıların anılarında mutlaka Ömer Taşlı'yla ilgili güzel bir anı vardır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Bütün Kızılaycılarımızın, milletimizin başı sağ olsun."

Terminalden alınan Taşlı'nın cenazesi, cenaze aracına kadar dualar eşliğinde taşındı.

Taşlı'nın cenazesi Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla tören için Düzce'deki Kızılay Afet Müdahale Merkezine gönderildi.

Cenazenin burada yapılacak törenin ardından Düzce'deki aile kabristanında toprağa verileceği belirtildi.

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kızılay

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.