Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL (AA)- Tacikistan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndan alınarak defnedilmek üzere Düzce'ye gönderildi.

Türk Kızılay'da 2004-2013 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Taşlı'nın cenazesi, Tacikistan'dan Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi, İstanbul Havalimanı'nda Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Taşlı'nın ailesi karşıladı.

Basın Mensuplarına açıklama yapan Başkan Kınık, Taşlı'nın vefatının Kızılay camiasını üzdüğünü söyledi.

Taşlı'nın kurum için büyük katkılar yaptığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Ömer Taşlı arkadaşımız Tacikistan'da bir insani yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kızılay bünyesinde çalıştığı süre boyunca gerek kurumun geliştirilmesi ve reorganizasyonu boyunca önemli katkıları oldu. Ömer Taşlı çok tez canlı bir arkadaşımızdı. Çok hızlı sonuç almak isterdi. Sürekli bir projeden diğerine koşmayı arzu ederdi. Kızılay'dan ayrıldıktan sonra da Hilal İslam Komitesi adı altındaki uluslararası bir yapının bölge koordinatörlüğünü yürütüyordu. Kaybı bizi derinden üzmüştür. Bütün Kızılaycıların anılarında mutlaka Ömer Taşlı'yla ilgili güzel bir anı vardır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Bütün Kızılaycılarımızın, milletimizin başı sağ olsun."

Terminalden alınan Taşlı'nın cenazesi, cenaze aracına kadar dualar eşliğinde taşındı.

Taşlı'nın cenazesi Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla tören için Düzce'deki Kızılay Afet Müdahale Merkezine gönderildi.

Cenazenin burada yapılacak törenin ardından Düzce'deki aile kabristanında toprağa verileceği belirtildi.