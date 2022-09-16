Dünya Güreş Şampiyonası final maçında Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile kozlarını paylaşacak. Birçok kişi 16 Eylül 2022 Cuma günü konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Taha Akgül final maçı saat kaçta? Dünya Güreş Şampiyonası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akgül, 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.



Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ilk turu geçti. Ardından Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.