Dünya Güreş Şampiyonası final maçında Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile kozlarını paylaşacak. Birçok kişi 16 Eylül 2022 Cuma günü konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Taha Akgül final maçı saat kaçta? Dünya Güreş Şampiyonası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Taha Akgül final maçı bugün oynanacak. Taha Akgül finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.
DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Dünya Güreş Şampiyonası bu akşam saat 17:55'te TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.
TAHA AKGÜL KİMDİR?
Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda mücadele etmektedir. Başarılı sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.
Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitirmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akgül, 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.
Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ilk turu geçti. Ardından Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
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