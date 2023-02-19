Taha Duymaz'ın 'Top musun gay misin?' sorusuna verdiği yanıt yeniden gündemde! CZN Burak'ın paylaşımı dikkat çekti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlere Hatay'da halasının evinde yakalanan fenomen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz ile bazı kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası daha önce yaptığı bir açıklama gündem oldu. "Size bir konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. Sürekli bana ‘Top musun?, Gay misin?’ diyenler oluyor" diyerek yaptığı açıklamada Taha Duymaz şunları söylemişti: