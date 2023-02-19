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Taha Duymaz'ın 'Top musun gay misin?' sorusuna verdiği yanıt yeniden gündemde! CZN Burak'ın paylaşımı dikkat çekti

19.02.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük yıkımın 12. gününde Hatay'da cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın geçmişte yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. CZN Burak ise Duymaz'ın o sözlerini paylaşarak "Zorbalığa uğradın" dedi. CZN Burak'ın sözlerine beğeni yağdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlere Hatay'da halasının evinde yakalanan fenomen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz ile bazı kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası daha önce yaptığı bir açıklama gündem oldu. "Size bir konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. Sürekli bana ‘Top musun?, Gay misin?’ diyenler oluyor" diyerek yaptığı açıklamada Taha Duymaz şunları söylemişti:

"ERKEKLİK KABADAYI GİBİ KONUŞUP..."

"Ben köy ortamında doğdum, büyüdüm ve bu sosyal medyaya ilk başladığım günlerde diksiyonum, evet biraz kötüydü. Ben konuşmamı düzeltmeye çalıştıkça neden kız gibi konuşuyorsun ya da neden kız gibi sürekli yemek yapıyorsun deyip durdunuz.

Erkeklik kabadayı gibi konuşup, elde tesbihle dolaşıp, kadına şiddet uygulamaksa, emin olun top olmayı tercih ederim. Lütfen, karşı tarafı rencide etmeden önce dönün bir kendinize bakın. Tekrardan söylüyorum, lütfen artık bana bu tür sorular sormayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri ya da kendinize söylenmesini istemediğiniz şeyleri bir başkasına söylmeyin Iütfen. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Lütfen, herkese saygı duymayı ve ayrımcılık yapmayı bırakalım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.”

CZN BURAK'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

CZN BURAK'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Taha Duymaz'ın bu yanıtı yeniden gündem olunca günlerdir enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan CZN Burak da bir paylaşım yaptı. Arkadaşı Taha'nın sözlerini paylaşan CZN Burak şunları yazarak beğeni topladı:

"En büyük kabadayılık evine ekmek götürmektir, sevgidir, saygıdır, büyüğe hürmet küçüğe sevgidir, insanlara yardım etmektir, küfürsüz konuşmaktır, haddini bilmektir, kendini üstün görmemektir...

Bu özelliklerin hepsi sende vardı kardeşm ondan zorbalığa uğradın. Allah rahmet eylesin benim güzel canım kardeşim."

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CZN Burak Taha Duymaz gününde

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