YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

28.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bulunan Abdüsselam Kur'an Kursu'nda yetişen 31 hafız, Taksim Camii'nde ilk kez düzenlenen merasimle icazet aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sınavlarını başarıyla geçen 31 öğrenci, 28 Mayıs 2021’de hizmete açılan Taksim Camii'ndeki icazet merasiminde diplomalarını aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetinde düzenlenen merasimde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Abdüsselam Kur'an Kursu yöneticisi Recep Cenik, törende yaptığı açıklamada, bugüne kadar binlerce hafız yetiştirdiklerini söyledi.

Yeniden 28 Şubat öncesi günlere dönmeye gayret ettiklerini dile getiren Cenik, "Her yıl, diğer hocalarımız ve Mahmut Ekşi Hocaefendi'nin emekli olmasına rağmen günde 10-12 saate varan fedakarca eğitimleri sayesinde Türkiye ve dünya yarışmalarında dereceye giren hafızlarımız yetişiyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise her yıl 12 bin hafızın belge aldığını belirterek, törenlerin hafızları taltif etmek ve toplum önünde muteber insanlar olduğunu ilan etmek için yapıldığını kaydetti.

Merasime, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kaymakam Mustafa Demirelli, İlçe Müftüsü Mehmet İzci katıldı.

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Taksim Camii

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:19
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:52
Yatsı
21:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.