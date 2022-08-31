Taksim'de İBB'nin "Sevgi Soysal Kütüphanesi" törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - Taksim'de yapımı tamamlanan "Sevgi Soysal Kütüphanesi" törenle hizmete açıldı.

"150 Günde 150 Proje" kapsamında hizmet vermeye başlayan, 10 bin 200 kitabı bünyesinde barındıran kütüphanenin açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yazar Sevgi Soysal'ın kızları Funda ve Defne Soysal katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin büyük zaferleri yaşatacak nesillerin, farkında olmadan filizlendiği yerler olduğunu söyledi.

Açtıkları bu yerlerin büyüklüğünü kendi ruhunda tarif edemediğini belirten İmamoğlu, "Bu, bazen burada bir kütüphane, bazen şehrin göbeğinde milyonlarca metrekare bir yeşil alan. Bazen hayatı dönüştürebilen küçük adımlar diye bahsedilebilecek ama aslında çok büyük adım diye gördüğüm kreşler. Bazen bu şehirde 'sağlıklı bir şekilde eğitim yaşamını sürdürebilsinler' diye dün sıfır yatak kapasitesi olan bir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3 bin öğrenciyi misafir edeceği yurtlarının var olması bazen evet çağdaş bir kent olmanın gereği aynı anda 10 tane metro yapabilen İBB'nin projeleridir. Bu bağlamda biz Zafer Bayramı'nın 100. yaşında, bu yeni zaferleri hazırlayan bir yönetim olma karakterini ortaya koyduğumuz için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

İmamoğlu, geçmişteki hiçbir 5 yılın bu 5 yıla benzemeyeceğini ifade ederek, "İddiamız odur ki İstanbul'un en başarılı 5 yılı olsun bu yıl. Aynı zamanda iddiamız odur ki ben de dünyanın en demokrat belediye başkanı olayım. İki duygum var. Umuyorum işin sonunda bunların hepsi sizlerle buluşan bir süreç olsun." dedi.

Açılan kütüphanelerin yayıldıkça insanları mutlu eden ve onları bilgiyle doyuran bir virüs olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

"O bakımdan biz bu kütüphane virüsünü İstanbul'un her mahallesine yaymaya kararlıyız. Tabii yeni kütüphanelere farklı işlevler de koyuyoruz. Kültürü, sanatı hissettiren bazı buluşmalar, söyleşiler, ortamların varlığı, bu manada burada hele hele Taksim'in göbeğinde olması ve bu tür ortamların çok verimli bir şekilde burada karşılık bulacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve beraberindekiler kurdele kesip kütüphanenin açılışını yaptı.

İmamoğlu, kütüphanedeki çocuk ve gençlerle de sohbet etti.