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Taraftar bir anda ıslıklamaya başladı, Tadic devreye girdi! Herkes maçın Fenerbahçe-Lugano maçının 33. dakikasını konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 12:06
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Fenerbahçe, Lugano'yu geriden gelerek 2-1 mağlup etse de Sarı-Lacivertliler'in rakibini karşısında gösterdiği oyun taraftarları pek de memnun etmedi. Karşılaşmanın 33. dakikasında bu tepkisini dile getiren tribünlerin bu protestosu ise gündem oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 4-3 galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

İki mücadelede de rakibi karşısında geriye düşen ve geriden gelerek kazanan Sarı-Lacivertliler'in gösterdiği performans eleştirilere neden olurken mücadelenin 33. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

PASIN ŞİDDETİNİ AYARLAYAMADI

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Sarı-Lacivertliler henüz 7. dakikada yeni duruma düşerken maçın 33. dakikasında Kruniç yakın mesafede bulunan Oosterwolde'ye pas atmak istedi ancak topun şiddetini ayarlayamayınca topu taca gönderdi.

TARAFTAR TAKIMI ISLIKLADI

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Takımın genel oyunundan memnun olmayan taraftar bu pasın üzerine oyuncuları protestoya başlarken, takımı ıslıkladı.

TADIC DEVREYE GİRDİ

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Bu dakikalarda tecrübeli oyuncu Tadic devreye girerken tribünere takıma destek olması yönünde hareketler yaptı.

İŞTE O ANLAR...
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