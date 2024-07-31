Taraftar bir anda ıslıklamaya başladı, Tadic devreye girdi! Herkes maçın Fenerbahçe-Lugano maçının 33. dakikasını konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 4-3 galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

İki mücadelede de rakibi karşısında geriye düşen ve geriden gelerek kazanan Sarı-Lacivertliler'in gösterdiği performans eleştirilere neden olurken mücadelenin 33. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

PASIN ŞİDDETİNİ AYARLAYAMADI

Sarı-Lacivertliler henüz 7. dakikada yeni duruma düşerken maçın 33. dakikasında Kruniç yakın mesafede bulunan Oosterwolde'ye pas atmak istedi ancak topun şiddetini ayarlayamayınca topu taca gönderdi.

TARAFTAR TAKIMI ISLIKLADI

Takımın genel oyunundan memnun olmayan taraftar bu pasın üzerine oyuncuları protestoya başlarken, takımı ıslıkladı.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Bu dakikalarda tecrübeli oyuncu Tadic devreye girerken tribünere takıma destek olması yönünde hareketler yaptı.