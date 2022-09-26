Taraftar çıldırdı, sosyal medya çalkalanıyor! Ryan Babel'den bombalar "Galatasaray'ın vizyonu yok"

Yeni sezon yepyeni bir kadro yapılanması ile start veren Galatasaray, birçok isim transfer edilirken kadrodan gönderilen isimler de gündem olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte, Feghouli, Marcao, Diagne, Luyindama gibi isimlere veda ederken gönderilenler kervanına Hollandalı oyuncu Ryan Babel de katılmıştı.

Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen ve Galatasaray ayrılığının ardından 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yolunu tutan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da yaşadığı durumları, takımdan gönderilmesini ve Türk Futbolu'na dair görüşlerini Vole'de katıldığı bir programda açıkladı.

İşte Ryan Babel'in o sözleri...