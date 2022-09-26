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Taraftar çıldırdı, sosyal medya çalkalanıyor! Ryan Babel'den bombalar "Galatasaray'ın vizyonu yok"

26.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezon öncesi kadrodan gönderilen isimler kervanına katılan Hollandalı oyuncu Ryan Babel, katıldığı bir programda Galatasaray serüvenine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray'ın vizyonu yok' diyen tecrübeli oyuncu, en ateşli derbi olarak ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçını işaret etti. İşte o sözler...

Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Yeni sezon yepyeni bir kadro yapılanması ile start veren Galatasaray, birçok isim transfer edilirken kadrodan gönderilen isimler de gündem olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte, Feghouli, Marcao, Diagne, Luyindama gibi isimlere veda ederken gönderilenler kervanına Hollandalı oyuncu Ryan Babel de katılmıştı.

Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen ve Galatasaray ayrılığının ardından 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yolunu tutan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da yaşadığı durumları, takımdan gönderilmesini ve Türk Futbolu'na dair görüşlerini Vole'de katıldığı bir programda açıkladı.

İşte Ryan Babel'in o sözleri...

"GALATASARAY'IN VİZYONU YOK"

"GALATASARAY'IN VİZYONU YOK"
Babel açıklamalarında, "Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, genç oyuncular alındı. Galatasaray, beni yaşlı diye gönderip benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens geldi. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir." dedi.

"EN ATEŞLİ DERBİLER BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE"

"EN ATEŞLİ DERBİLER BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE"
Derbilerle ilgili konuşan Babel, "Benim dönemimdeki en ateşli derbiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbileriydi." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCALARDAN BİRİ TORRENT"

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCALARDAN BİRİ TORRENT"
Fatih Terim'e gönderme yapan Hollandalı oyuncu, "Fatih Terim döneminde 3 yıldır şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı ve günün sonunda kimse kulübün kendisinden büyük değil. Türkiye'de çalıştığım en iyi hoca Torrent. Ne istediğini futbolculara net ifade ediyordu. Bu sezon Torrent olsa daha iyi işler yapabilirdi. Geçen sezon kadro çok kötüydü. Guardiola olsa dahi berbat işler yapabilirdi." ifadelerini kullandı.

"BENİ YAŞLI DİYE GÖNDERDİLER AMA..."

"BENİ YAŞLI DİYE GÖNDERDİLER AMA..."
Son olarak Galatasaray'ın Dries Mertens transferine de bir göndermede bulunan Hollandalı "Beni 'yaşlı' diye gönderdiler, benimle aynı yaştaki Mertens'i aldılar. Üstelik benden daha çok kazanıyor." şeklinde konuştu.
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