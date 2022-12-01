Taraftar mest oldu! Real Madrid sadece 3 takımı istiyor: Milan, Arsenal ve Galatasaray

İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası için çalışmalara başladı. Bu yıl 4 takımla oynanması planlanan prestijli turnuva için hangi takımların davet edileceği henüz netleşmezken, İspanya basınından konuyla alakalı haberler gündeme gelmeye başladı.
BR Football'un haberine göre, Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.
Daha önce Santiago Bernabeu turnuvasında 2015 yılında karşılaşan iki ekip arasındaki maçta Real Madrid, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.
Fatih Terim, Emirates Cup'taki maçta yaptığı topuk hareketiyle futbol dünyasında hayli gündem olmuştu.
Santiago Bernabéu Kupası, Real Madrid tarafından eski başkanları Santiago Bernabéu Yeste anısına düzenlenen dostluk turnuvasıdır. Her yıl Ağustos sonu Eylül başında düzenlenir.