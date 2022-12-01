Taraftar mest oldu! Real Madrid sadece 3 takımı istiyor: Milan, Arsenal ve Galatasaray

İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası için çalışmalara başladı. Bu yıl 4 takımla oynanması planlanan prestijli turnuva için hangi takımların davet edileceği henüz netleşmezken, İspanya basınından konuyla alakalı haberler gündeme gelmeye başladı.