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Taraftar mest oldu! Real Madrid sadece 3 takımı istiyor: Milan, Arsenal ve Galatasaray

01.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, İspanyol devi Real Madrid'den reddedemeyeceği bir teklif geldi. Buna göre; İspanyol devi prestijli turnuva Santiago Bernabeu Kupası davet edeceği kulüpler arasına Galatasaray'ı da aldı. İşte detaylar...

İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası için çalışmalara başladı. Bu yıl 4 takımla oynanması planlanan prestijli turnuva için hangi takımların davet edileceği henüz netleşmezken, İspanya basınından konuyla alakalı haberler gündeme gelmeye başladı.

BR Football'un haberine göre, Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.

Daha önce Santiago Bernabeu turnuvasında 2015 yılında karşılaşan iki ekip arasındaki maçta Real Madrid, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

TARAFTAR MEST OLDU

TARAFTAR MEST OLDU

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

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Santiago Bernabéu Kupası, Real Madrid tarafından eski başkanları Santiago Bernabéu Yeste anısına düzenlenen dostluk turnuvasıdır. Her yıl Ağustos sonu Eylül başında düzenlenir.

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