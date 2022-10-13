Taraftar "Sağ tarafa vur" dedi, Valencia penaltıyı kaçırdı! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus o an çılgına döndü...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakadan 2-1'lik galbiyetle ayrıldı ve B Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi. Grupta lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Enner Valencia bu kez atamadığı bir golle geceye damgasını vurdu.

Bu sezon ağları birçok kez sarsarak Fenerbahçe'nin en golcü ismi konumunda bulunan Enner Valencia, AEK Larnaca karşılaşmasında ise ayağına gelen fırsatı tepti.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Sarı - lacivertliler, 84. dakikada Diego Rossi'nin yerde kalması sonucu penaltı kazandı.

KALECİ KURTARDI

Topun başına Enner Valencia geldi ve hakemden aldığı işaret sonrası vuruşunu yaptı. Ekvadorlu yıldızın penaltısını kaleci kurtardı.

"SAĞA VUR VALENCIA"

Görüntüler Exxen'den alınmıştır

Enner Valencia'nın penaltıyı kullanacağı sırada sarı - lacivertli bir taraftarın "Sağa vur" diye bağırdığı duyuldu ve el hareketleriyle kalecinin sağ tarafını gösterdiği televizyondan görüldü.

JESUS ÇOK SİNİRLENDİ

Golcü oyuncunun da bu uyarıyı dikkate alarak kalecinin sağına yaptığı vuruş ağlarla buluşmayınca teknik direktör Jorge Jesus çok sinirlendi. Portekizli çalıştırıcı, adeta çılgına döndü ve oyuncusuna bağırdı.