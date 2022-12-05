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Taraftarı çıldırtan hamle! Lukas Podolski'den genç yıldıza engel: Fenerbahçe'ye gidemezsin

05.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde ciddi bir şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun şokunu yaşarken, uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen yıldızın yerini dolduracak bir isim için arayışlara başlamış durumda. Sarı-Lacivertli yönetim, U-21 statüsünden yararlanarak bu eksiği kapatmak isterken, genç bir ismi gündemine alırken bu transferde Podolski engeli ile karşılaştı. İşte detaylar...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligde liderliğini sürdürürken Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynadığı hazırlık mücadelelerinde de rakiplerine aman vermiyor. Oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında da geriden gelerek galibiyeti alan Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla temaslarını sıklaştırırken, geçtiğimiz günlerde 'Yeni Lewa' lakaplı Polonyalı genç oyuncu Szymon Wlodarczyk ismini gündemine almıştı.

Geçtiğimiz günlerde talihsız şekilde sakatlanan Joao Pedro’nun yerine bir transfer yapmak isteyen yönetim, Pedro’nun lisansı dondurulsa bile Bruma ve Lemos kenarda beklediği için yönetim bu sorunu TFF’nin U-21 statüsünden yararlanarak bu transferi bitirmek amacında. Jorge Jesus’un önüne konulan ve Portekizli teknik adamın da ilgisini çeken “Yeni Lewa” lakaplı Szymon Wlodarczyk tam da bu kriterlere uyan bir isim.

Yaşanan bu gelişmenin ardından 'Yeni Lewa' lakaplı genç oyuncu Türk basınında gündem olurken, bu ilgi Polonya'da da dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Lukas Podolski'ye genç yıldız adayının Fenerbahçe'ye transferi soruldu.

Türkiye'de oldukça sevilen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların da sevgilisi olan Podolski'ye Gornik Zabrze’deki partneri Wlodarczyk ile Fenerbahçe’nin ilgilendiği ile ilgili haberlerinin sorulması üzerine Polonya asıllı oyuncunun cevabı "Szymon, Türkiye’ye gidecekse yalnızca Galatasaray’a gidebilir." şeklinde olurken, Wlodarczyk için Podolski adeta bir öğretmen olan Podolski'den Fenerbahçe için vize çıkmadı.

Genç oyuncu verdiği son röportajda Podolski için "Onunla oynadığım için çok mutluyum. O sadece takıma çok şey katabilecek çok iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda tam bir forvet. Ondan çok şey öğrenebilirim. Yeteneklerimi biliyor, bu yüzden benden daha fazlasını istiyor. Öyle hep kötü eleştirmiyor. Eğer bir şeyi doğru yapıyorsam, daha kötüsü olduğunda onu hatırlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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