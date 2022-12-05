Taraftarı çıldırtan hamle! Lukas Podolski'den genç yıldıza engel: Fenerbahçe'ye gidemezsin

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligde liderliğini sürdürürken Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynadığı hazırlık mücadelelerinde de rakiplerine aman vermiyor. Oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında da geriden gelerek galibiyeti alan Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla temaslarını sıklaştırırken, geçtiğimiz günlerde 'Yeni Lewa' lakaplı Polonyalı genç oyuncu Szymon Wlodarczyk ismini gündemine almıştı.
Geçtiğimiz günlerde talihsız şekilde sakatlanan Joao Pedro’nun yerine bir transfer yapmak isteyen yönetim, Pedro’nun lisansı dondurulsa bile Bruma ve Lemos kenarda beklediği için yönetim bu sorunu TFF’nin U-21 statüsünden yararlanarak bu transferi bitirmek amacında. Jorge Jesus’un önüne konulan ve Portekizli teknik adamın da ilgisini çeken “Yeni Lewa” lakaplı Szymon Wlodarczyk tam da bu kriterlere uyan bir isim.
Yaşanan bu gelişmenin ardından 'Yeni Lewa' lakaplı genç oyuncu Türk basınında gündem olurken, bu ilgi Polonya'da da dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Lukas Podolski'ye genç yıldız adayının Fenerbahçe'ye transferi soruldu.
Türkiye'de oldukça sevilen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların da sevgilisi olan Podolski'ye Gornik Zabrze’deki partneri Wlodarczyk ile Fenerbahçe’nin ilgilendiği ile ilgili haberlerinin sorulması üzerine Polonya asıllı oyuncunun cevabı "Szymon, Türkiye’ye gidecekse yalnızca Galatasaray’a gidebilir." şeklinde olurken, Wlodarczyk için Podolski adeta bir öğretmen olan Podolski'den Fenerbahçe için vize çıkmadı.
Genç oyuncu verdiği son röportajda Podolski için "Onunla oynadığım için çok mutluyum. O sadece takıma çok şey katabilecek çok iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda tam bir forvet. Ondan çok şey öğrenebilirim. Yeteneklerimi biliyor, bu yüzden benden daha fazlasını istiyor. Öyle hep kötü eleştirmiyor. Eğer bir şeyi doğru yapıyorsam, daha kötüsü olduğunda onu hatırlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.