Taraftarı çıldırtan hamle! Lukas Podolski'den genç yıldıza engel: Fenerbahçe'ye gidemezsin

Genç oyuncu verdiği son röportajda Podolski için "Onunla oynadığım için çok mutluyum. O sadece takıma çok şey katabilecek çok iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda tam bir forvet. Ondan çok şey öğrenebilirim. Yeteneklerimi biliyor, bu yüzden benden daha fazlasını istiyor. Öyle hep kötü eleştirmiyor. Eğer bir şeyi doğru yapıyorsam, daha kötüsü olduğunda onu hatırlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.