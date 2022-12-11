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  4. Taraftarı ikiye böldü! Volkan Demirel "Benim oyuncularım tesislerde alkol..."

Taraftarı ikiye böldü! Volkan Demirel "Benim oyuncularım tesislerde alkol..."

11.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik direktör Volkan Demirel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Oyuncularım kampta alkol içebilir' diyen Demirel, bu sözleriyle taraftarları ikiye böldü. İşte detaylar...

Karagümrük serüveninin ardından Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başına geçen ve çıktığı 7 mücadelede 4 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Volkan Demirel, Tivibu Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN O SÖZLERİ...

"PLANA UYGUN İLERLİYORUZ"

"PLANA UYGUN İLERLİYORUZ"

"Dünya Kupası arasını devre arası kampı olarak görüyoruz. İlk geldiğimizde 3 döneme bölmüştük planlamamızı. Şu anda her şey plana uygun şekilde ilerliyor."

"KAZANMA ODAKLI GİDİYORUZ"

"KAZANMA ODAKLI GİDİYORUZ"

"Biz geldiğimizde milli takım arası vardı ve o 10 günde takıma kendimizi iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Biz geldikten sonraki 7 haftada Fenerbahçe 16 puanla birinci, Hatayspor 13 puanla ikinci. Hedefimiz bu süreçte 15 puana ulaşmaktı, şu anda 14 puandayız. Kazanma odaklı ilerliyoruz."

"TERCİH ETTİĞİM SİSTEM BU DEĞİL"

"TERCİH ETTİĞİM SİSTEM BU DEĞİL"

"Aslında benim futbol anlayışım ve tercih ettiğim sistem bu değil ancak mevcut kadroya göre uygun olan sistem neyse onu uyguluyoruz."

"KADROMUZ BUNA UYGUN"

"KADROMUZ BUNA UYGUN"

"Ben biraz daha fizik ve savunma çalıştırıyorum şu anda. Çünkü kadromuz buna uygun. Belki oyuncularımızın pek hoşuna gitmiyor ancak doğru olan bu. Geriden oyun kurmaya kalkıp çok fazla gol yiyorsam o sistemi tercih etmem."

TRANSFER AÇIKLAMASI

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Ben oyuncularımdan daha doğrusu arkadaşlarımdan çok memnunum. Ağabey-kardeş ilişkisi var aramızda, onlar benim arkadaşlarım. Ancak tabii ki transfer döneminde takımı kuvvetlendirmeye çalışacağız."

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