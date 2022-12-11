Taraftarı ikiye böldü! Volkan Demirel "Benim oyuncularım tesislerde alkol..."

Karagümrük serüveninin ardından Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başına geçen ve çıktığı 7 mücadelede 4 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Volkan Demirel, Tivibu Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Dünya Kupası arasını devre arası kampı olarak görüyoruz. İlk geldiğimizde 3 döneme bölmüştük planlamamızı. Şu anda her şey plana uygun şekilde ilerliyor."
"Biz geldiğimizde milli takım arası vardı ve o 10 günde takıma kendimizi iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Biz geldikten sonraki 7 haftada Fenerbahçe 16 puanla birinci, Hatayspor 13 puanla ikinci. Hedefimiz bu süreçte 15 puana ulaşmaktı, şu anda 14 puandayız. Kazanma odaklı ilerliyoruz."
"Aslında benim futbol anlayışım ve tercih ettiğim sistem bu değil ancak mevcut kadroya göre uygun olan sistem neyse onu uyguluyoruz."
"Ben biraz daha fizik ve savunma çalıştırıyorum şu anda. Çünkü kadromuz buna uygun. Belki oyuncularımızın pek hoşuna gitmiyor ancak doğru olan bu. Geriden oyun kurmaya kalkıp çok fazla gol yiyorsam o sistemi tercih etmem."
"Ben oyuncularımdan daha doğrusu arkadaşlarımdan çok memnunum. Ağabey-kardeş ilişkisi var aramızda, onlar benim arkadaşlarım. Ancak tabii ki transfer döneminde takımı kuvvetlendirmeye çalışacağız."