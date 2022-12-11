Taraftarı ikiye böldü! Volkan Demirel "Benim oyuncularım tesislerde alkol..."

"KADROMUZ BUNA UYGUN"

"Ben biraz daha fizik ve savunma çalıştırıyorum şu anda. Çünkü kadromuz buna uygun. Belki oyuncularımızın pek hoşuna gitmiyor ancak doğru olan bu. Geriden oyun kurmaya kalkıp çok fazla gol yiyorsam o sistemi tercih etmem."