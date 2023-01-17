Taraftarlar çılgına o sözleri sonrası çılgına dönmüştü! Fenerbahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından söz konusu pozisyonu değerlendiren TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadeleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, konuyla alakalı Fenerbahçe resmi kanallarından bir açıklama geldi.