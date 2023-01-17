Taraftarlar çılgına o sözleri sonrası çılgına dönmüştü! Fenerbahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederken, kritik bir 3 puanın sahibi olmuştu.
Sarı-Lacivertliler'in ilk golünde Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç ve stoper Ertuğrul Ersoy arasındaki anlaşmazlık pahalıya mal olurken, Ertuğrul'un yarı sahalarına atılan topa müdahale ettiği sırada Günay'ın da kalesinden çıkması sonrasında yaşanan anlaşmazlığı Enner Valencia değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirmişti.
Karşılaşmanın ardından söz konusu pozisyonu değerlendiren TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadeleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, konuyla alakalı Fenerbahçe resmi kanallarından bir açıklama geldi.
Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.