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Taraftarlar endişeli! Jorge Jesus ateşle oynuyor! Arda Güler'in sözleşmesi...

11.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de taraftarların gözü Arda Güler'in sözleşmesinde... 1500 dakikadan az süre alırsa 5 milyon Euro'ya serbest kalacağı bilinen Arda'nın oynamaması herkesi tedirgin ediyor. Jorge Jesus'un kadro disiplinini bozmayacağı için oynatmayı şimdilik düşünmediği Arda için tehlike kapıya dayandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesi her geçen hafta gündeme gelmeye devam ediyor. Sözleşmesinde yer alan "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor.

JORGE JESUS ACELE ETMİYOR

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Jorge Jesus'un ilk 11'de şans vermediği Arda Güler için acele etmediği öğrenildi. Kadro disiplinin ve planlamasını bozmak istemeyen Portekizli çalıştırıcının ilerleyen maçlarda genç oyuncuya şans vereceği fakat şimdilik kadroda düşünmediği aktarıldı. Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi. Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Arda Güler Jorge Jesus fenerbahçe yaşında sezon portekizli
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