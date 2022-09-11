Taraftarlar endişeli! Jorge Jesus ateşle oynuyor! Arda Güler'in sözleşmesi...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesi her geçen hafta gündeme gelmeye devam ediyor. Sözleşmesinde yer alan "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor.

JORGE JESUS ACELE ETMİYOR

Jorge Jesus'un ilk 11'de şans vermediği Arda Güler için acele etmediği öğrenildi. Kadro disiplinin ve planlamasını bozmak istemeyen Portekizli çalıştırıcının ilerleyen maçlarda genç oyuncuya şans vereceği fakat şimdilik kadroda düşünmediği aktarıldı. Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi. Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi.