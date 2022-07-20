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Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

20.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin'in mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme 2 katın yıkım çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkımı sürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Teker Mahallesi'nde son 2 katı 60 yıllık betonarme yapı olan 4 katlı binada yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, kentin gerçek mimari dokusuna kavuşması için sit alanında yıkılması planlanan diğer betonarme yapıları da inceledi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, 240 binanın yıkımı için alınan karar doğrultusunda çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü, Mardin'in eşsiz siluetini gölgeleyen bir binanın daha yıkım çalışmasını başlattıklarını belirtti.

Yıkım çalışmalarının dikkatli ve tarihi yapılara zarar verilmeden yapıldığını vurgulayan Demirtaş, "Mezopotamya'nın kalbi tarihi kentimizin siluetini bozan metruk ve betonarme binaların yıkılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Sit alanı içerisinde bulunan ve özellikle silueti bozan binaların tamamını yıkacağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi kent Mardin'de turizmde de ciddi bir canlılığın olacağına ve kentin cazibe merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

Demirtaş, yıkımına başlanan binada tarihi yapı olan kısmın korunacağını belirterek, çalışmanın ardından Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağını kaydetti.

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

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