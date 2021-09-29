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Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

29.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Avrupa Spor Haftası kapsamında tarihi Meriç Köprüsü'nün üzerinde satranç etkinliği düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, eskiden padişahların gün doğuşu ve batışını izlemesi için yapılan seyir alanlarına masa kuruldu.

Program kapsamında oyuncular gösteri maçı yaptı.

Etkinliği köprüden geçen vatandaşlar da takip etti.

Avrupa Spor Haftası kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı

Tarihi Meriç Köprüsü üzerinde satranç oynandı
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