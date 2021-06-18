YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi:

18.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. İhtiyacımızdan daha fazla hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan hazırlığımız var. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan Kurban Bayramı'nı atlatacağız"

ZEKERİYA KARADAVUT - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, yaklaşan Kurban Bayramı için hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısının yeterli olduğunu belirterek, "Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır." dedi.

Tunç, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin, hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Tunç, "Kurban Bayramı için Bakanlığımızın hayvan birimleri yoğun bir çalışma içerisinde. Tarım ve orman il müdürleri, illerimizdeki hayvanların sayımlarını yaptı. Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. İhtiyacımızdan daha fazla hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan hazırlığımız var. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan Kurban Bayramı'nı atlatacağız." diye konuştu.

- "Kurban fiyatlarının üreticiyi memnun edecek seviyede seyretmesi bizi memnun eder"

Tunç, hayvan üreticilerine bin 950 liradan arpa temin edeceklerini, yem sektörü ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere de arpa desteği vereceklerini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu destekleriyle sürdürülebilir bir hayvancılık yapılmasının amaçlandığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılan yoncanın ihracatını durdurduk. Kurban ibadeti mali bir ibadettir. Dolayısıyla kurban fiyatlarının üreticiyi memnun edecek seviyede seyretmesi bizi memnun eder. Biz onu istiyoruz. Kurbanlar değeri fiyatına satılsın istiyoruz. Dolayısıyla kurban fiyatları iyi bir şekilde oluşacak ve üreticimizi memnun edecek diye ümit ediyoruz. Şu andaki yonca ihracatı üzerindeki tedbirimiz devam edecektir. İçerideki hayvancımızın kaba yeme daha uygun fiyata erişmesini sağlamak üzere alınan bir tedbirdir. Sadece yonca için değil diğer tüm ham maddeler için de aynı durum var. Şimdi onların da ihracatını sınırlandırdık ki hem tüketicimizin hem de hayvancılar için makul bir fiyat oluşsun. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz ve bunu sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandıAksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli sayıda kurbanlık olduğunu bildirdi:

- "Vatandaşlar kurban konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. İhtiyacımızdan daha fazla hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan hazırlığımız var. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan Kurban Bayramı'nı atlatacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli kurbanlık olduğunu bildirdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bayram için yeterli kurbanlık olduğunu bildirdi

Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olduğunu bildirildi

Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olduğunu bildirildi

Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olduğunu bildirildi

Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olduğunu bildirildi

Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olduğunu bildirildi

Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olduğunu bildirildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Aksaray Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Eda Eczanesi
Merkez
İleri Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yeni Ağaören Eczanesi
Agacoren
Eskıl Eczanesi
Eskil
Mutlu Kardeş Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.