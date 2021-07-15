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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"

15.07.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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