Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında"
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor