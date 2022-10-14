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  4. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temelini attı:

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temelini attı:

14.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AK Parti 2002'den bugüne, 20 yılda aslında karanlıkta kalmış, evin dört duvarından dışarı çıkmak isteyip çıkamayan pek çok engelli kardeşimizin gün ışığı ile tanışmasına, cadde ve sokaklarla buluşmasına ve halkın arasına karışmasına vesile olmuş bir partidir"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'nin engellilerin yaşamını kolaylaştıran birçok hizmeti hayata geçirdiğini bildirdi.

Bakan Vahit Kirişci, Uşak programı kapsamında Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. Kirişci, daha sonra Uşak Valisi Turan Ergün’ü ziyaret etti. Vali Ergün, Bakan Kirişci'ye Eşme kilimi takdim etti.

Valilik ziyaretinin ardından Kirişci, yürüyerek Ünalan Mahallesi'nde Uşak Belediyesi ve hayırsever iş adamı Mehmet Karaer'in desteğiyle yapılan Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kirişci, törende yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirenlere teşekkür etti.

AK Parti'nin de engelsiz bir yaşam için çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Kirişci, "AK Parti 2002'den bugüne, 20 yılda aslında karanlıkta kalmış, çıkmak isteyip de evin dört duvarından dışarı çıkmak isteyip çıkamayan pek çok engelli kardeşimizin gün ışığı ile tanışmasına, cadde ve sokaklarla buluşmasına ve halkın arasına karışmasına vesile olmuş bir partidir." dedi.

Bakan Kirişci, Anayasa'da yer alan sosyal devlet ilkesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerim düne kadar kendi kaderleriyle baş başa yaşamak durumundaydı. Aileleri bütün zorluklara katlanırlardı ama tabii ki bunun bir sınırı, hududu vardı fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğu kadar sosyal bir devlet olduğunu da AK Parti hükümetlerimiz ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye ve dünyaya göstermiş oldu. Bunu ifade ettikten sonra bu nasıl gösterildi ona da bakmak lazım. Bugün pek çok alanda evinde bakım hizmetleri alanlar da var. Pek çok yaşlılarımız kendi kaderlerine terk edilmiyor. Batılılar, yaşlılarını, 'Bunlar zaten yaşlılar, bunlara çok fazla emek harcamaya gerek yok.' deyip onları Kovid-19 ile baş başa bıraktı. Onların kendi büyüklerine karşı olan ilgisizliklerinin aksine Türkiye'de bizim sahip olduğumuz başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık hizmetindeki potansiyelimizin tamamı harekete geçmiş oldu ve üstün bir başarı sergiledi. Bütün sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha müteşekkir olduğumuzu ifade edelim, iyi ki varlar."

Tesisin hizmete açılmasında katkısı olan hayırsevere teşekkür eden Kirişci, çalışmanın diğer müteşebbislere de örnek olması dileğinde bulundu.

Kirişci, kentteki ziyaretleri sırasında karşılaştığı serebral palsi hastası Süleyman Sami Özpınar (20) ile kas hastası Emine Özpınar'ı (24) temel atma töreni sırasında yanında oturttu.

Konuşmanın ardından temel atma için Kirişci ve protokol üyeleri butona bastı.

Törene, Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temelini attı:

- "AK Parti 2002'den bugüne, 20 yılda aslında karanlıkta kalmış, evin dört duvarından dışarı çıkmak isteyip çıkamayan pek çok engelli kardeşimizin gün ışığı ile tanışmasına, cadde ve sokaklarla buluşmasına ve halkın arasına karışmasına vesile olmuş bir pa

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın

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