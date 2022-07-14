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  4. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir."

14.07.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir."

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla Datça

Muğla Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:50
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:09
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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