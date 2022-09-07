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Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği dev sahne yıkıldı!

07.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında konser vereceği sahne çöktü. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan devasa konser sahnesi akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yıkıldı. Yaşanan panik havası, olayın hemen ardından çekilen görüntülere yansıdı. Olayda bir kişi yaralanırken, ekipler ise çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Tarkan'ın 9 Eylül’de vereceği konser için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev platformda beklenmedik bir kaza yaşandı. Günlerdir kurulum hazırlıkları süren sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

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"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDI"

Sosyal medyada yer alan görüntülerde dev sahnenin tavanın çöktüğü ve alanda panik havası yaşandığı görüldü.
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Olayın hemen ardından video çeken bir kişinin ise "Sahne gözümüzün önünde yıkıldı" sözleri dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

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BİR İŞÇİ YARALANDI

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

TARKAN'IN İZMİR KONSERİ ÖNCESİNDE PLATFORM ÇÖKTÜ

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tarkan
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