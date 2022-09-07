Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği dev sahne yıkıldı!

Tarkan'ın 9 Eylül’de vereceği konser için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev platformda beklenmedik bir kaza yaşandı. Günlerdir kurulum hazırlıkları süren sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDI"

Sosyal medyada yer alan görüntülerde dev sahnenin tavanın çöktüğü ve alanda panik havası yaşandığı görüldü.



Olayın hemen ardından video çeken bir kişinin ise "Sahne gözümüzün önünde yıkıldı" sözleri dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

BİR İŞÇİ YARALANDI

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.