Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA)
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç Akpınar
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk. 83 Özgür), Artun (Dk. 83 Yılmaz), Hakan, Alperen (Dk. 78 Azad), Gökhan, Eren (Dk. 66 Cengiz), Volkan (Dk. 78 Ahmet Furkan), Sefa, Erman
ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz - Hüseyin, Kamil, Yusuf (Dk. 42 Abdulkadir), Hasan (Dk. 61 Alim), Mücahit, Serdar, Ergin, Harun (Dk. 78 Ahmet Sivri), Aykut (Dk. 78 Özkan), Rahmi (Dk. 61 Mahmut)
GOLLER: Dk. 13 Artun, Dk. 55 Batuhan (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 90+3 Ergin (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Furkan (Tarsus İdman Yurdu) - Kamil, Ergin (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Ankara Demirspor’u 2-1 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)
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