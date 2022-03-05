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Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1

05.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAT: Tarsus HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç Akpınar TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk.

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA)

STAT: Tarsus
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç Akpınar
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk. 83 Özgür), Artun (Dk. 83 Yılmaz), Hakan, Alperen (Dk. 78 Azad), Gökhan, Eren (Dk. 66 Cengiz), Volkan (Dk. 78 Ahmet Furkan), Sefa, Erman
ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz - Hüseyin, Kamil, Yusuf (Dk. 42 Abdulkadir), Hasan (Dk. 61 Alim), Mücahit, Serdar, Ergin, Harun (Dk. 78 Ahmet Sivri), Aykut (Dk. 78 Özkan), Rahmi (Dk. 61 Mahmut)
GOLLER: Dk. 13 Artun, Dk. 55 Batuhan (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 90+3 Ergin (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Furkan (Tarsus İdman Yurdu) - Kamil, Ergin (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Ankara Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1 - Bölge - Mersin - Tarsus

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