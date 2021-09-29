YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

29.09.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı.

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı.
2'nci Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlüğe Hüseyin Kalpar'ı getirdi. Kalpar, kulüp tesislerinde Başkan Şahin Kırbıyık ve yöneticilerin katıldığı törende imzayı atarak resmen göreve başladı. Görevi bırakan Ergün Penbe'ye emekleri için teşekkür eden Başkan Kırbıyık, "Yeni hocamızla birlikte şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Teknik direktör Kalpar ise, "Dün görüşme yaptık ve anlaştık. Hedefimiz Tarsus İdmanyurdu'nu en iyi yere getirmek, bir üst lige çıkarmak. Hedefe ulaşmak için çok çalışacağız" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Mersin Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:37
İkindi
15:58
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Deren Eczanesi
Akdeniz
Deren Eczanesi
Akdeniz
Deren Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.