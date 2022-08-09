YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

09.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solist Şennur Dinleyen'in usta saz sanatçılarıyla sahne aldığı konserde, Cumhuriyet döneminin önde gelen bestekarlarının eserleri sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, klasik müzik arşivinin bugüne ulaşmasında önemli rol oynayan taş plak geleneğini sahneye taşıdı.

Solist Şennur Dinleyen'in sevilen eserleri seslendirdiği "Taş Plak Konseri", AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Taş plakların geçmişten bugüne serüvenini anlatan filmin gösterimiyle başlayan konserde, sanatçıya tamburda Reyhan İllez, kanunda Gül Güldaş Küçükşahin, viyolonselde Çağlar Kırömeroğlu, udda Yurdal Tokcan, kemençede Rafet Kemancı, ritimde ise Oray Yay eşlik etti.

Programı sunan Nalan Höke Turan, 1890'larda ortaya çıkıp 1940'lı yıllara kadar kullanılan taş plakların klasik müzik arşivine katkısını ve dönemin sanatçılarının icralarının kayıt altına alınarak bugüne ulaşmasında üstlendiği rolü anlattı.

- "Musiki ailemden bana aktarılan en kıymetli hazine"

Konserde seslendirilen eserlerin arasında gerçekleştirilen sohbette Turan'ın sorularını cevaplayan Dinleyen, "Musiki ailemden bana aktarılan en kıymetli hazine. Çok küçük yaşlardan itibaren ailemdeki sanatçıların tecrübeleriyle bana öğrettikleri, kattıkları, eleştirileri ve cesaretlendirmeleri, daha yavaş yavaş yürüdüğüm sanat yolunun temelini oluşturuyor." dedi.

Dinleyen, genç kuşak bir sanatçı olması dolayısıyla sorumluluk hissettiğini belirterek, "Sesimin tınısı, icra tavrım taş plak döneminin sanatkarlarına benzetiliyor. Bu tabii benim içim çok büyük bir gurur ve ayrı bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Yurdal Tokcan'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde, Cumhuriyet döneminin önde gelen bestekarlarının eserleri, taş plak tarzında yapılan yalın icralarla sunuldu.

Sahnedeki gramofondan taş plak kayıtlarının da dinletildiği konserde, "Bir Şarkı Oku Çamlıca'da", "Ey Benim Bahtiyarım", "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim", "Mazi Kalbimde Yaradır" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de aralarında bulunduğu eserler icra edildi.

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

- Solist Şennur Dinleyen'in usta saz sanatçılarıyla sahne aldığı konserde, Cumhuriyet döneminin önde gelen bestekarlarının eserleri sunuldu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
akm

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:18
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.