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TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi:

29.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"A Ligi'nden bizi çok haksız yere, hukuk dışı B Ligi'ne düşürmüşlerdi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Karara bağlanmadı henüz ama bize hiçbir şey fark etmez. Hakkımızla geldik, şampiyon olduk"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın A Ligi'nden haksız bir şekilde B Ligi'ne düşürüldüğünü ve bununla ilgili hukuk mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, "Karara bağlanmadı henüz ama bize hiçbir şey fark etmez. Hakkımızla geldik, şampiyon olduk." dedi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan final serisi ikinci maçını izleyen Ergezen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takımın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda bütün maçlarını kazanarak namağlup şampiyon olduğunu ve yeniden A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdiğini hatırlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"A Ligi'nden bizi çok haksız yere, hukuk dışı B Ligi'ne düşürmüşlerdi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Oradaki yazışmalarımız, itirazlarımız halen devam ediyor. Karara bağlanmadı henüz ama bize hiçbir şey fark etmez. Bileğimizin hakkıyla oraya geldiğimiz gibi biz B Ligi'nde de en yakın rakibimize tüm maçlarda en az 40 sayı fark attık ve bu farkımız düşmedi. Hakkımızla geldik, şampiyon olduk. İnşallah bundan sonra da daha artan bir tempoyla, daha güzel skorlarla milletimizin karşısına çıkacağız. Bizi izlemeye, destek vermeye devam etsinler."

- Genç millileri kampta ziyaret etti

Ergezen, Tayland'ın Phuket şehrinde eylül ayında düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası için Yalova'da kamp yapan millileri de ziyaret etti.

Teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Ergezen, her kampta sporcuların kendilerini daha da geliştirdiğini gördüklerini vurguladı.

Gençlerin şampiyon olmak için moral ve motivasyonlarının tam olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Ergezen, "Bu ikinci kampımız. Arkadaşlarımız nerede, nasıl kamp yapmak isterse biz her zaman onlarla beraberiz. Devlet yetkililerimiz her zaman bizlerle beraber. Yalova da bizim için bu konuda büyük bir şans. Hem ulaşım hem iklim olarak kıymetli bir noktada. Dolayısıyla umutluyuz. Bugüne kadar kampımız çok başarılı geldi. Sağlık ve sıhhatle tamamlayıp turnuvaya doğru gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Muaz Ergezen, yarın şampiyonun belli olacağı HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off maçlarına da değindi.

Takımların canla başla mücadele ettiğini belirten Ergezen, şunları kaydetti:

"4-5 gündür Yalova'dayız. Çok centilmence, hiçbir sıkıntı olmadan bugüne kadar geldik. Bugün finale yakışır, başa baş bir mücadele izledik ama hiç kimse sonucu bu şekilde tahmin etmiyordu. İki takım da son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadı. Artık finalin adını yarın koymuş olacağız. Yalova bütün takımlarımıza uğur getirdi. Artık bizim tekerlekli sandalye basketbolumuzda Yalova bu konuda marka oldu. Bize burada ev sahipliği yapan başta Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Kulüpler Birliği Başkanı Alparslan Bey'e müteşekkiriz. Kendi evimizde gibi tüm kulüplerimizi ağırladılar. Tüm Yalova halkına, bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum."

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi:

- "A Ligi'nden bizi çok haksız yere, hukuk dışı B Ligi'ne düşürmüşlerdi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Karara bağlanmadı henüz ama bize hiçbir şey fark etmez. Hakkımızla geldik, şampiyon olduk"

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi

TBESF Başkanı Ergezen, tekerlekli sandalye basketboldaki şampiyonluğu değerlendirdi

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