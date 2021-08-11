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TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

11.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis Başkanvekili Haydar Akar: - "Çok güçlüyüz çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne sağladığımız güç, bir başka kent tarafından sağlanmıyor. Bu sağladığımız gücün, verdiğimiz desteğin bir miktarının Kocaeli'ye dönmesini sağlayacağız. Bunu başarabilirsek, Kocaeli'de problemimiz çıkmaz" - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bugün Gebze Ticaret Odamız da akredite oda, yani 5 yıldızlı oda. Bugün Paris, Berlin, Londra Ticaret odaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Gebze Ticaret Odamız da aynı seviyede hizmet veriyor"

KOCAELİ (AA) - Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle inşa edilecek Darıca Hizmet Kompleksi'nin temel atma töreni, TBMM Başkanvekili Haydar Akar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Nenehatun Mahallesi'nde proje alanının yanında düzenlenen törende konuşan Akar, kalkınmanın ve iş başarmanın en öncelikli şartlarından birinin birlik ve beraberlikten geçtiğini, bunu gerçekleştirmeleri halinde Kocaeli'nin problemlerini hızlı şekilde çözebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli'nin en büyük dezavantajının göç alması olduğunu vurgulayan Akar, "Kocaeli'de yeni yollara, hastanelere, okullara ihtiyacımız var çünkü nüfusu sürekli artan bir kentte yaşıyoruz. Bu, hepimizin problemi." dedi.

Gebze'nin, Kocaeli'de sanayinin başkenti olduğuna işaret eden Akar, burada yaşam kalitesinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gebze bölgesinde niye beyaz yakalılar yaşamıyor? Bunu hepimiz birbirimize sormak zorundayız. Daha çok İstanbul'un ilçelerinde yaşayıp, gündüz 3,5 milyona çıkan bir nüfusa sahip olduğumuzu biliyoruz. Yapmamız gereken bir şey var, el ele vereceğiz, çok güçlü şekilde Kocaeli'nin, Gebze bölgesinin önceliklerini alt alta yazacağız, siyasi parti fark etmeksizin bir araya geleceğiz. Çok güçlüyüz çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne sağladığımız güç, bir başka kent tarafından sağlanmıyor. Bu sağladığımız gücün, verdiğimiz desteğin bir miktarının Kocaeli'ye dönmesini sağlayacağız. Bunu başarabilirsek, Kocaeli'de problemimiz çıkmaz."

- "Gebze Ticaret Odamız, 5 yıldızlı oda"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Gebze Ticaret Odasının vizyonu ve faaliyetleriyle devamlı öne çıktığını dile getirdi.

Dünyada 5 yıldızlı hizmet veren odalara "5 yıldızlı oda" diye belge verildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Aynı turizmde otellerde olduğu gibi... Bugün Gebze Ticaret Odamız da akredite oda, yani 5 yıldızlı oda. Bugün Paris, Berlin, Londra Ticaret odaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Gebze Ticaret Odamız da aynı seviyede hizmet veriyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odasının sosyal sorumluluk konusunda ve her milli meselede devamlı aktif olarak kendini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En son Muğla'daki orman yangınında, daha ilk günden hızla seferber oldu. Nail Çiler kardeşim, hızla bölgeye intikal etti. Gözlerimle gördüm, canla başla çalıştı. İhtiyaç ürünlerini Gebze'den temin edip, bölgeye gönderilmesini sağladı. Bir ticaret odası daha ne yapsın? Nerede sıkıntı, ihtiyaç varsa Gebze Ticaret Odamız orada elini taşın altına koymuş durumda. Gebze'ye değer katmış, her konuda hizmet üretmiş böyle aktif odaya sahip olmak da Gebze'miz için ayrı şans, fırsattır ve Gebze için gurur kaynağıdır."

- "Kocaeli'yi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise artık ülkelerin değil kentlerin rekabet ettiğini, şehirlerin adeta firmalar gibi kendi markalarına yatırım yaptığını anlattı.

Dünyaya ayak uydurmaları için sanayi ve sanayicinin gücünü arkalarına almaları gerektiğini belirten Büyükakın, "Fırsat buldukça OSB'leri gezmeye çalışıyorum. Orada inanılmaz bir kapasite görüyorum. Kilogram başına ihracat değerinin giderek artmakta olduğunu görüyorum. Özellikle makinecilerimizin kilogram başına 6 dolarlara yaklaşan ihracat değerlerine ulaştığını görüyorum. Bu, Türkiye için inanılmaz güç. Bize düşen yerel yönetimler olarak sizlerin önünü açmak, var gücümüzle bunu yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da temelini attıkları komplekste vatandaşlara güzel hizmet sunulacağını anlattı.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise 3 bin 615 metrekareye inşa edilecek tesisin maliyetinin 11 milyon lira olduğunu belirterek, kompleksin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerince butona basılarak inşaatın temeline beton döküldü.

Törene, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nenehatun Mahallesi'nde yapılacak Darıca Hizmet Kompleksi'nde taziyeevi, aşevi, Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay hizmet binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak.

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

- Meclis Başkanvekili Haydar Akar: - "Çok güçlüyüz çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne sağladığımız güç, bir başka kent tarafından sağlanmıyor. Bu sağladığımız gücün, verdiğimiz desteğin bir miktarının Kocaeli'ye dönmesini sağlayacağız. Bunu başarabilirsek, Koca

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Akar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de temel atma törenine katıldı
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